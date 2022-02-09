Глава Минсельхоза Бразилии повторно заразилась коронавирусом накануне поездки в Россию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас повторно заразилась коронавирусом. Как ожидалось, она должна была сопровождать президента страны Жаира Болсонару в ходе его визита в Москву на следующей неделе.

"Сообщаю, что результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, есть легкие симптомы. Отменяю все личные встречи", - написала она во вторник в Twitter.

Ранее в сентябре чиновник уже перенесла ковид после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран Группы двадцати в Италии. Она одной из первых в правительстве Болсонару вакцинировалась от инфекции в апреле 2021 года.

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению президента Владимира Путина. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позже Болсонару в очередной раз подтвердил намерение посетить Москву, сообщив, что в состав делегации войдет глава Минсельхоза, которая займется вопросом переговоров по вопросам агробизнеса. Визит намечен на 14-17 февраля, сообщили ранее в МИД Бразилии.