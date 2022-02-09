Хабаровские депутаты предлагают компенсировать малоимущим пенсионерам взносы на капремонт

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края разработали законопроект, предлагающий компенсировать малоимущим пенсионерам взносы на капремонт. Об этом сообщила в среду пресс-служба законодательной думы региона.

Депутаты Хабаровского района края предложили внести дополнение в Жилищный кодекс РФ, позволяющее региону компенсировать расходы на взнос на капитальный ремонт для одиноких малоимущих пенсионеров.

"Краевые депутаты поддержали это обращение и разработали проект федерального закона, в соответствии с которым предлагается предусмотреть компенсацию собственникам помещений в многоквартирных домах, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами, достигшим пенсионного возраста, либо проживающим в составе семьи, состоящей только из малоимущих совместно проживающих собственников жилых помещений, достигших пенсионного возраста", - говорится в сообщении думы.

Жилищный кодекс РФ предусматривает возможность компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для собственников в возрасте 70 лет в размере 50%, в возрасте 80 лет - 100%. При этом у малоимущих пенсионеров нет других доходов кроме пенсионных выплат, отмечает пресс-служба законодательного органа. Законопроект нашел поддержку краевых министерств ЖКХ и социальной защиты. Его направят в Государственную думу РФ.

"Еще несколько тысяч людей мы обеспечим дополнительной социальной помощью. У представителей министерства финансов были вопросы финансово-экономического обоснования. Но я полагаю, что за время рассмотрения этого законопроекта на федеральном уровне в краевом бюджете найдется возможность предусмотреть на это средства", - цитируют в сообщении председателя комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александра Бруско.

В Хабаровском крае проживает более 300 тыс. граждан, достигших пенсионного возраста, из которых около 45 тыс. относятся к категории "малоимущие". Право на стопроцентную компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт в случае принятия закона приобретут более 20 тыс. пожилых людей.