Губернатор Новосибирской области заразился коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат теста на коронавирус. Несколько дней глава региона планирует работать удаленно, об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

"Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя", - написал Травников.

Как сообщал ТАСС ранее, 8 февраля губернатор ушел на самоизоляцию, у него поднялась температура. Из-за недомогания глава региона перенес запланированный на вторник прямой эфир, где он должен был ответить на вопросы жителей.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе выросло почти в 4 раза, число обращений в единую информационную службу области - в 6,3 раза, до 153 тысяч.

По данным оперативного штаба на утро 8 февраля, в регионе зарегистрировано 120 028 случаев коронавируса (+3 214 за сутки), в том числе у 15 059 детей (+539 за сутки). 78 038 пациентов выписаны с выздоровлением (+418 за сутки).