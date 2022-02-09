В Саратовском аэроклубе построят гостиницу и взлетно-посадочную полосу

ТАСС, 9 февраля. Гостиница и взлетно-посадочная полоса протяженностью 1,2 км будут построены в Саратовском аэроклубе имени Ю. А. Гагарина. О планах по развитию объекта сообщается в среду в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"В этом году в планах построить гостиницу <…>, обустроить территорию и, конечно, сделать аэроклуб доступным для жителей, чтобы было [транспортное] сообщение от города. Для того, чтобы аэроклуб работал круглогодично, более того, притягивал к себе новых и новых людей, важно, чтобы была взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием. Могу сегодня порадовать: решение найдено, и мы постараемся сделать все для того, чтобы была построена взлетно-посадочная полоса протяженность 1 200 м шириной 30 м, что позволит принимать самолеты малой авиации весом до 12 тонн", - сказал Володин в своем видеообращении.

Взлетно-посадочная полоса в том числе будет задействована для санитарной авиации. Это позволит восстановить сообщение между районами Саратовской области и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, отметил Володин.

Спикер Госдумы также указал, что в 2021 году для развития аэроклуба были построены новые ангары для хранения авиационной техники и были реконструированы здания.

Ранее сообщалось, что аэроклуб под Саратовом, где занимался первый космонавт Юрий Гагарин, станет частью Парка покорителей космоса. Аэроклуб будет реконструирован впервые за 50 лет. Сам Парк покорителей космоса был создан в апреле 2021 года в Энгельсском районе Саратовской области на месте, где приземлился Гагарин после своего первого легендарного полета. Место приземления Гагарина находится вблизи города Энгельса Саратовской области. В 1965 году на месте приземления был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров. Позже на постаменте перед обелиском установили памятник первому космонавту.

Саратовский аэроклуб находится в поселке Дубки, официальной датой создания считается 4 апреля 1933 года. Общая площадь аэродрома - 287 га. 25 октября 1954 года к занятиям в аэроклубе приступил Юрий Гагарин, в апреле 1974 года центру было присвоено его имя. Среди выпускников аэроклуба - 29 Героев Советского Союза. В аэроклубе им. Ю. А. Гагарина ДОСААФ сейчас выполняются спортивные прыжки с парашютом и тренировки спортсменов-вертолетчиков.