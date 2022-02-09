Волонтерами международных Дельфийских игр в Красноярске станут более 500 человек

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Набор волонтеров для ХХI молодежных Дельфийских игр России начался в Красноярске, планируется привлечь для работы 546 человек, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Енисейской Сибири.

Игры пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля. Ожидается, что в них примут участие около 2,6 тыс. человек.

"Всего для работы на Дельфийских играх планируется привлечь 546 волонтеров, которые будут задействованы более чем в 30 функциональных направлениях. Добровольцы будут оказывать поддержку и предоставлять сервис в самых разных сферах: работать с делегациями, принимать участие в проведении церемоний, оказывать содействие при аккредитации, помогать в работе жюри, СМИ и многое другое", - говорится в распространенном сообщении.

Волонтеров снабдят фирменной атрибутикой, обеспечат бесплатным питанием и индивидуальными средствами защиты (масками, антисептиками для рук).

Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа нынешних игр включит в себя соревнования по 34 дисциплинам, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Красноярск принимал Дельфийские игры в 2006 году.