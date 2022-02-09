В Приморье в 2022 году планируют решить вопрос 13 домов-долгостроев

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты в 2022 году планируют решить проблему 13 домов-долгостроев, в правах будут восстановлены около 500 семей обманутых дольщиков, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Приморского края (КРПК), оперативной дирекции по решению проблемы долгостроев.

"Последний дом № 1 в жилом комплексе "Снеговая Падь. Комплекс Д", дом по улице Грибоедова, 46 (жилой комплекс "Олимп"), восемь многоквартирных домов жилищно-строительного кооператива "Остров", а также дома по улице Сафонова, 7 и улице Славянская, 17 во Владивостоке будут достроены в 2022 году. Планируется выплата компенсаций пострадавшим по улице Иртышская, 24. В результате еще порядка 500 семей обманутых дольщиков будут восстановлены в правах", - говорится в сообщении.

Так, в марте планируется завершение третьего этапа строительства дома № 1 в Снеговой Пади. Еще 30 семей дольщиков смогут приступить к ремонту в новых квартирах. Этот дом - последний, который был признан долгостроем в данном микрорайоне. Кроме того, в нынешнем году будет завершено благоустройство территории, достроены подъездные пути, сняты ограничительные знаки, установленные на время строительства.

Также Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья в 2022 году планирует за счет краевых средств обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию восьми домов жилищно-строительного кооператива "Остров" и за счет краевых и федеральных средств - дома по улице Грибоедова, 46. Ввод в эксплуатацию последнего объекта планируется весной. Возобновление строительства домов на Сафонова, 7 и Славянской, 17 стало возможным за счет привлечения средств безвозмездного целевого финансирования от частных инвесторов, завершить их строительство планируется за счет механизма Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края.

"В 2022 году также планируется выполнить основной комплекс строительно-монтажных работ на доме по улице Хасанская в городе Артеме, доме по улице Крестьянская, 94 в городе Уссурийске, а также доме по улице Пихтовая, 35 в городе Владивостоке, в том числе решить вопрос по выплате компенсаций жильцам 6-7 блок-секций, подлежащих сносу", - сообщила пресс-служба. Всего с 2019 по 2021 год в регионе достроены и сданы в эксплуатацию 18 жилых объектов, в результате чего восстановлены в правах около 3 тыс. семей дольщиков. Эта работа - часть мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда", целью которого является строительство более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.