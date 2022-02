Россия запросила Таиланд о включении "Спутника Лайт" в список для бескарантинного въезда

"Мы сейчас поставили вопрос, чтобы в список разрешенных для бескарантинного въезда вакцин включили еще "Спутник Лайт", - отметил он. - Необходимо добавить препарат, поскольку он является бустером для тех, кто вакцинировался "Спутником V". Томихин также выразил надежду, что таиландская сторона даст положительный ответ.

В конце декабря посол сообщал, что российская сторона предоставила таиландскому регулятору всю необходимую для регистрации информацию по вакцинам "Спутник V" и "Спутник Лайт". "Ситуация с вакцинами пока не изменилась, - уточнил Томихин. - Таиландская сторона настаивает на том, что российская сторона предоставила недостаточный пакет документов".

С 1 сентября 2021 года при наличии сертификата об иммунизации "Спутником V" иностранцам было разрешено прибывать в Таиланд через туристическую программу "Пхукетская песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. С 1 ноября необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем - Test and Go, "песочница" и карантин.

22 декабря власти приостановили на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса регистрацию в программах "песочница" (кроме Пхукета) и Test and Go, которые позволяли полностью привитым путешественникам не проходить карантин. С 1 февраля текущего года регистрация в Test and Go была возобновлена, в том числе для россиян.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав проинформировал о 2,4 тыс. заразившихся и 18 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,21 млн, вылечились более 2,15 млн человек, умерли 21,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 45,4 млн человек.

МГИМО и ЭСКАТО

Томихин сообщил, что Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) договорились о партнерстве для организации студенческих стажировок.

"На днях завершено оформление договоренностей между МГИМО и секретариатом ЭСКАТО о партнерстве касательно организации стажировок и практики студентов, а также выпускников российского вуза в соответствующих структурах под эгидой организации, - рассказал он. - Это первая региональная комиссия ООН, которая заключила такое соглашение с нашим МГИМО".

По мнению Томихина, налаживание еще одного канала подготовки специалистов, а также повышения навыков и квалификации молодых специалистов создает дополнительные возможности. "Тем более ЭСКАТО является дружественной площадкой", - добавил дипломат. "У нас здесь целый ряд проектов, который реализуется за счет российского добровольного взноса", - напомнил посол. Говоря о примерных сроках реализации инициативы, Томихин сказал, что на данный момент завершается обмен письмами, после чего может начаться разработка плана взаимодействия.

Товарооборот между Россией и Таиландом

По словам Томихина, товарооборот между Россией и Таиландом с января по декабрь 2021 года составил $2,8 млрд.

"За прошлый год товарооборот составил $2,8 млрд, - отметил он. - Мы приблизились к доковидным показателям, тогда они были больше, но в 2020 году было снижение".

"Торговля оживилась, есть неплохие заделы на будущее, - продолжил Томихин. - Недавно мы получили информацию от таиландских властей, что они согласовывают сертификат на поставку молочной продукции". "Нужны импортеры, которые заинтересованы в получении такой продукции", - добавил он, выразив надежду, что в текущем году начнутся ее поставки. "Речь идет о сухом молоке прежде всего", - предположил дипломат.

Кроме того, посол сообщил о планах по организации ряда мероприятий по продвижению российской продукции из разных отраслей на рынок Таиланда. "Совместно с Российским экспортным центром будем в течение года проводить мероприятия, формат которых будет зависеть от эпидемиологической обстановки, чтобы у местных компаний было больше информации о предлагаемых Россией товарах", - пояснил Томихин. "Есть перспективы, и этим необходимо целенаправленно заниматься", - подчеркнул он.

Посол напомнил, что главным таиландским инвестором в России остается корпорация CP Group. "Общий объем капиталовложений в российский агропром составляет примерно $1,8 млрд", - уточнил он.