Школьники Бурятии вернутся к очному обучению с 14 февраля

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /ТАСС/. Школьники Бурятии после трех недель дистанта вернутся к очному обучению с 14 февраля. Об этом сообщили в среду в республиканском оперштабе.

Образовательные учреждения перешли на дистанционный режим работы в конце января из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, продолжали занятия в школе только учащиеся 9-х и 11-х классов. В понедельник, 7 февраля, в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии журналистам сообщили, что решение о возобновлении учебы в очном формате будет приниматься в случае улучшения эпидобстановки.

"С понедельника, 14 февраля, школы республики возвращаются в учебный процесс в штатном режиме", - сообщили в оперативном штабе.

Во всех образовательных организациях продолжится мониторинг заболеваемости, будут усилены профилактические меры. "При необходимости возможно введение локальных карантинных мер в пределах отдельных классов или школ, - отметили в оперштабе. - В общеобразовательные школы-интернаты допуск детей после перенесенного заболевания COVID-19 будет осуществляться на основании отрицательного результата ПЦР исследования".

В Бурятии зарегистрировано 102 580 случаев заражения COVID-19, из них 1 562 - за последние сутки (на протяжении последнего месяца ежесуточно регистрировалось более 1,6 тыс. новых случаев инфицирования - прим. ТАСС). В стационарах получают лечение 1 999 пациентов, занятость коечного фонда составляет 80,1%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30 918 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 670 человек, из них восемь - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привито 489 493 человека, вторым - 460 683 человека, ревакцинацию начали 125 769 человек. Также в республике началась вакцинация подростков.