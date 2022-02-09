У заразившейся коронавирусом японской принцессы диагностировали пневмонию

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Врачи диагностировали пневмонию у 38-летней принцессы Йоко из императорской семьи Японии, которая 8 февраля была госпитализирована с коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

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Отмечается, что в связи с этим она была перемещена в больницу Токийского университета.

По данным телеканала NHK, у принцессы наблюдаются симптомы пневмонии средней степени тяжести.

Йоко является второй дочерью умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата бывшего императора Акихито.