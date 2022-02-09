В Оренбургской области до 30% снизилась заболеваемость детей ковидом за месяц

ТАСС, 9 февраля. Заболеваемость детей ковидом в Оренбургской области снизилась до 30% за месяц. Об этом сообщила вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в среду в прямом эфире в Instagram .

Она добавила, что в последнюю неделю января на детей приходилось до 50% впервые выявленных случаев заражения коронавирусом. "Снижается доля [заболевших ковидом] детей, в пике на третьей неделе у нас - до 40%, почти до 50% в некоторые дни в структуре первично выявленных случаев были дети. Всю прошлую неделю этот процент был на уровне 21-28%, на текущей неделе это 15%, это хороший фактор, говорит о стабилизации ситуации, что первичная выявляемость у детей по заболеванию коронавирусной инфекцией снижается. Конечно, за детьми пойдет стабилизация ситуации и по взрослым", - сообщила Савинова.

Наибольшее снижение числа заразившихся детей регистрируется в Оренбурге и Орске. При этом в регионе растет количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди взрослого населения. Этот показатель составляет 1 378 человек, всего развернуто 1,5 тыс. коек, их количество будет увеличено, отметила министр.

Всего в области по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 132 902 случая коронавирусной инфекции, в том числе 2 477 - за прошедшие сутки.