Содержание металлов и хлора в водопроводах Екатеринбурга в разы ниже нормативов СанПиН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Содержание металлов и хлора в холодной воде, которая подается в сети Екатеринбурга, где имеется проблема высокого износа коммунальных сетей, а жители жалуются на качество воды в домах, по отдельным показателям в 100 раз ниже действующих нормативов СанПиН. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского "Водоканала".

"Центральная лаборатория "Водоканала" обобщила результаты отбора проб за 2021 год. Содержание металлов и хлора в холодной воде, которая подается в сети Екатеринбурга, по отдельным показателям в 100 раз ниже действующих нормативов СанПиН", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ежесуточно лаборатория проводит 1,6-1,7 тыс. исследований по 50 показателям, включая оценку содержания в воде тяжелых металлов и остаточного хлора. Качество подаваемой холодной воды регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утверждаемыми Главным санитарным врачом РФ.

Так, среднегодовое содержание железа в холодной воде в четыре раза меньше допустимой концентрации, содержание свинца - в 20 раз ниже, а концентрация меди составила менее 0,01 мг на литр, что в 100 раз меньше норматива. По информации компании, процесс хлорирования также оптимизирован - после всех этапов очистки в воду попадает в семь раз меньше хлора, чем предусмотрено нормами.

В пресс-службе "Водоканала" ТАСС уточнили, что улучшение качества воды произошло за счет замены части коммунальных сетей, в том числе на аварийных участках, и применения новых технологий очистки воды, которые разрабатываются на основании качества воды в источнике водоснабжения. Как пояснила начальник центральной лаборатории Людмила Брусницына, жизнедеятельность растений и организмов в водохранилищах меняется в зависимости от сезона и под воздействием разных факторов, в том числе активности человека. Все это влияет на свойства и состав воды.

В пресс-службе предприятия напомнили, что в этом году центральная лаборатория "Водоканала" получила лицензию на гидрометеорологические исследования, что позволяет проводить наблюдения за физическими и химическими процессами в окружающей среде и водоемах для прогнозирования качеств исходной воды. Благодаря этому в водоподготовку оперативно вносятся корректировки, а жители города получают максимально чистый ресурс.

О ситуации в регионе

Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. Сейчас этот показатель в среднем составляет 559,6 км. При этом средний ежегодный прирост ветхих сетей составляет 1,5 тыс. км, большая часть из которых - почти 1,2 тыс. км - это сети теплоснабжения.