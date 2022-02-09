Свыше 5 тыс. фур скопились на границе Белоруссии со странами ЕС

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии фиксирует в среду увеличение очередей в пунктах пропуска на выезде в сопредельные страны Евросоюза, где к настоящему времени находится более 5 тыс. грузовиков.

По данным погранведомства по состоянию на 10:00 (совпадает с мск), в очередях на выезд в Литву, Польшу и Латвию стоит 5 020 фур, из них на литовском направлении - 2 560 грузовиков. "На въезд в Литву фиксируется существенное замедление в оформлении фур. В Литовскую Республику за сутки проследовало только 37% грузовиков от пропускной способности", - говорится в сообщении белорусского ГПК.

В погранкомитете добавили, что сотрудники польских погранпереходов оформили 70% транспортных средств от нормы. "В настоящее время наибольшее скопление автомобилей отмечается в направлении погранперехода Кукурыки (Козловичи) - 850 фур", - отметили в белорусском ведомстве. Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 97% фур, добавили в Госпогранкомитете Белоруссии.