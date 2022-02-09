В конце января продажи экспресс-тестов на коронавирус выросли почти в 20 раз

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем аптечных продаж экспресс-тестов на коронавирус вырос за четвертую неделю января 2022 года в 19,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 96,7 млн рублей, продажи в натуральном выражении выросли в 17,6 раз - до 42,5 тыс. упаковок. Об этом говорится в данных DSM Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

Всего за четыре недели января 2022 года продажи тестов в денежном выражении выросли в девять раз - до 203,7 млн рублей, в натуральном выражении - в 7,2 раза, до 90,6 тыс. упаковок. Продажи экспресс-тестов росли каждую неделю. В первую неделю января было продано тестов на 11,2 млн рублей, во вторую - на 28,3 млн рублей, в третью - на 67,5 млн рублей.

Объем аптечных продаж противовирусных препаратов за четвертую неделю января вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,6 млрд рублей, в натуральном выражении продажи выросли в 2,2 раза - до 4,9 млн упаковок. Всего за четыре недели января продажи противовирусных препаратов выросли на 66% - до 7 млрд рублей, в натуральном выражении продажи выросли на 54% - до 13,4 млн упаковок. С начала января продажи этих препаратов также росли еженедельно, следует из данных аналитиков.