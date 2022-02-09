"Одноклассники" начали скрывать в переписках интимные фото от незнакомцев

В "Одноклассниках" нейросети будут автоматически определять и "размывать" фото с контентом 18+. Как отмечает пресс-служба соцсети, речь идет о снимках, полученных от незнакомцев в личных сообщениях.

Пользователи смогут самостоятельно решить, открывать подобный контент или нет. "Размытие" изображений уже работает в приложении "Одноклассников" на Android и в десктопной версии соцсети, в ближайшее время эта функция появится и на iOS.

Кроме того, при получении нежелательного сообщения незнакомца можно будет сразу заблокировать. Пользователей, которых часто блокируют, ограничат в переписке с незнакомыми людьми. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.

"Одноклассники" представили эти и другие обновленные способы защиты от нежелательного контента в Центре безопасности сообщений. Через него можно настроить уровень приватности аккаунта.