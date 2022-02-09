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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до минимума с начала пандемии

Этот показатель составил 0,6

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду упал до 0,6 - минимума с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В России в целом показатель также снизился и составил 1,09, что является минимальным значением с 12 января.

Индикатор по-прежнему превышает единицу в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он, помимо Москвы, только в Санкт-Петербурге (0,78).

В Подмосковье коэффициент равен 1,03, в Самарской области - 1,06, в Ростовской - 1,13, в Воронежской - 1,18, в Пермском крае - 1,21, в Красноярском - 1,39, в Свердловской области - 1,47, в Нижегородской - 1,5.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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