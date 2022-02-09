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Пандемия COVID-19

На Кубани впервые за время пандемии зафиксировали более 3 тыс. заболевших ковидом в сутки

Среди заболевших 364 ребенка

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Медики в Краснодарском крае впервые за время пандемии зарегистрировали более 3 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в среду.

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"Впервые с начала пандемии коронавируса на Кубани за сутки выявили более 3 тыс. заболевших. В 39 муниципалитетах края зарегистрировали 3 021 случай ковида. Среди пациентов 1 805 женщин и 1 216 мужчин, в том числе 364 ребенка. Самому младшему - меньше месяца, а старшему - 94 года", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Краснодаре - 1 525. Всего за время пандемии в регионе зарегистрированы 165 455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны из больниц 110 927 человек, зафиксированы 10 154 летальных исхода, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 100 пациентов, на ЭКМО - шесть.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты края посетили порядка 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости ковидом. В Краснодарском крае для лечения пациентов с коронавирусом работает коечный фонд объемом 5,7 тыс. мест.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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