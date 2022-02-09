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В горах Кубани объявили штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин

В МЧС попросили соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду

ТАСС, 9 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в горах Краснодарского края в связи с опасностью схода лавин с 9 по 12 февраля, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах Краснодарского края (объявлено) с 9 по 12 февраля 2022 года", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что в горах Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 м лавиноопасно.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

 

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