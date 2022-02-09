В ОП просят обязать IT-платформы блокировать аккаунты с постоянным запрещенным контентом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина предложила законодательно обязать IT-платформы блокировать аккаунты пользователей, которые систематически распространяют запрещенный контент в интернете.

"Мы постоянно сталкиваемся с тем, что опасную, запрещенную информацию распространяют одни и те же аккаунты, это повторяющиеся действия с их стороны. Мы предлагаем внести изменения в законодательство и обязать платформы блокировать или временно блокировать аккаунты пользователей, которые систематично распространяют запрещенный контент", - сказала Мизулина в ходе круглого стола, посвященного регулированию IT-платформ.

По ее словам, речь идет об аккаунтах пользователей, в отношении которых были приняты решения по блокировке или удалению контента, когда в наличии есть два таких факта в течение последних 12 месяцев. Член ОП также предложила законодательно обязать соцсети блокировать или временно блокировать пользователей, "систематически направляющих необоснованные требования или жалобы через службу поддержки или иные механизмы".

"Мы предлагаем законодательно обязать иностранные IT-платформы привести правила сообщества в соответствие с нашим действующим российским законодательством и Конституцией РФ. Важно обеспечить, чтобы положения и условия были составлены четким и недвусмысленным языком в соответствии с нашим законодательством. Они должны включать информацию о любых процедурах, мерах, инструментах, используемых для модерации контента", - отметила Мизулина.

По ее словам, у пользователя также должно быть право запросить у платформы обоснованное решение по модерации контента на основании правил сообщества. "Платформа должна в течение 10 суток дать полный и обстоятельный ответ пользователю. И если пользователь хочет обжаловать этот ответ, у него должно быть право обратиться к уполномоченному органу власти, например, Роскомнадзору", - подчеркнула член палаты.

Кроме того, она предложила законодательно закрепить право пользователя взыскивать прямой ущерб, убытки или недополученную прибыль от действий IT-платформы, если решение о модерации не было основано на решении органа власти или ином законном решении.