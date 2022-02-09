Экологи сообщили, что содержание нефтепродуктов в бухте Новороссийска в 100 раз выше нормы

ТАСС, 9 февраля. Общественная экологическая экспедиция обнаружила в бухте Новороссийска стократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов. Об этом сообщает в среду пресс-служба организации "Зеленый патруль".

"Экстремально высокое содержание нефтепродуктов в морской воде - 100 предельно допустимых концентраций (ПДК) - было зафиксировано в бухте Новороссийска, на пирсах центральной набережной города, напротив торгового центра "Черноморец". В этом же городе крайне остро стоит вопрос с загрязнением атмосферного воздуха в Восточном районе выхлопными газами большегрузов и промышленными предприятиями. Крайне напряженная экологическая ситуация на побережье сложилась с утилизацией мусора. Даже на более или менее новом мусорном полигоне Новороссийска выявлено много нарушений. По дороге к Анапской свалке лежат мусорные кучи, в том числе и с ртутными лампами", - заявил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, проведенная в декабре общественная экологическая инспекция побережья Черного моря от Крымского моста до Геленджика выявила 54 нарушения природоохранного законодательства. Проверка началась после массовых жалоб местных жителей - было собрано более 60 тыс. подписей под петицией против строительства заводов.

В январе в аккредитованных лабораториях были проведены химические анализы отобранных проб воды, воздуха и почвы. Полученные результаты были проанализированы и сведены в единый отчет, который в среду передан в администрацию Краснодарского края и Росприроднадзор.

"Экологами-экспертами в ходе полевых работ было зафиксировано 56 нарушений природоохранного законодательства. Наиболее остро стоят вопросы обращения с коммунальными отходами, загрязнением атмосферного воздуха и загрязнением прибрежных вод моря хозяйственно-бытовыми стоками. Вопиющий случай был зафиксирован в поселке Веселовка Темрюкского района, где фекальные лужи стоят у многоквартирных домов, а по улицам текут фекальные ручьи", - добавил руководитель "Зеленого патруля", лидер политической партии "Зеленые" Андрей Нагибин.