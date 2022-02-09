Раскрываемость убийств в Татарстане достигла самого высокого показателя за 26 лет

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Раскрываемость убийств сотрудниками МВД в Татарстане достигла почти 98%, это самый высокий показатель за последние 26 лет. Такая же ситуация наблюдается с раскрытием в регионе изнасилований, грабежей и разбоев, сообщил на заседании итоговой коллегии министерства внутренних дел Татарстана глава ведомства Артем Хохорин.

"В последние годы обеспечивается практически стопроцентная раскрываемость наиболее тяжких видов преступлений. Раскрываемость убийств достигла почти 98% (самый высокий показатель за последние как минимум 26 лет). Аналогичная картина по изнасилованиям, грабежам и разбоям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью, квартирным кражам", - сообщил Хохорин.

В 2021 году в органах внутренних дел Республики Татарстан зарегистрировано 51 933 преступлений, в том числе 15 534 - тяжких и особо тяжких составов. Раскрыты несколько тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

"Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль. Из года в год продолжает уменьшаться число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и ряда других значимых преступлений", - сообщили в МВД Татарстана.

Отмечается, что принимаемые меры позволили повысить личную и имущественную безопасность граждан на улицах и в иных общественных местах, обеспечить снижение уровня преступности сред несовершеннолетних и ранее судимых лиц.