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Пандемия COVID-19

Дистант в пермских школах и ссузах продлили до конца недели

Решение связано с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе более чем в два раза

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в Перми был превышен более чем в два раза, в связи с чем пермское управление Роспотребнадзора предписало продлить дистанционный формат обучения в школах и ссузах города. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Главе администрации Перми предписано продлить на территории города Перми ограничительные мероприятия до 13 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Ранее обучение в школах, ссузах, а также учреждениях допобразования было приостановлено из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом продление ограничений коснулось только Перми, школы соседних Березников и Соликамска с четверга возобновляют обучение.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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