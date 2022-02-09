Дистант в пермских школах и ссузах продлили до конца недели

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в Перми был превышен более чем в два раза, в связи с чем пермское управление Роспотребнадзора предписало продлить дистанционный формат обучения в школах и ссузах города. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Главе администрации Перми предписано продлить на территории города Перми ограничительные мероприятия до 13 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Ранее обучение в школах, ссузах, а также учреждениях допобразования было приостановлено из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом продление ограничений коснулось только Перми, школы соседних Березников и Соликамска с четверга возобновляют обучение.