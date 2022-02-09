Прокуратура добилась выплаты 4,8 млн рублей на покупку жилья семье в Оренбуржье

ТАСС, 9 февраля. Семья из Оренбургской области с восемью детьми получила социальную выплату на приобретение жилья в размере 4,8 млн рублей из бюджета взамен сгоревшего дома после обращения в прокуратуру. Главе администрации сельского поселения внесено представление из-за того, что семью не признавали нуждающейся в улучшении жилищных условий, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в среду.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организовано незамедлительное проведение обследования жилого помещения, пострадавшего в результате пожара, после чего объект недвижимости в установленном законом порядке признан непригодным для проживания. Благодаря вмешательству прокуратуры многодетная семья получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета в размере 4,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Женщина и ее восемь несовершеннолетних детей ранее проживали в доме, который стал непригодным после пожара. Местная администрация предоставила семье временное жилье, однако чиновники не поставили их на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Указанное бездействие препятствовало получению заявительницей социальной выплаты для приобретения или строительства жилья, что привело к нарушению жилищных прав женщины и ее несовершеннолетних детей. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения", - добавили в прокуратуре.