В Хабаровском крае перестанут требовать QR-коды при посещении школ и детских садов

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отменяют требования в образовательных учреждениях по предъявлению QR-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оперативному штабу начать постепенное смягчение ограничительных мер в регионе ввиду высокого коллективного иммунитета.
"При посещении образовательных организаций Хабаровска сейчас необходимо предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного. По согласованию с Роспотребнадзором, было принято решение отменить это требование ввиду организации фильтров при приеме детей в школы или детский сад. Требования к проведению термометрии и соблюдению масочного режима по-прежнему остаются", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, отмену по предъявлению QR-кодов предполагается снять со следующей недели.
Обстановка в регионе
В регионе напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. За неделю зарегистрировано 5 836 случаев, на предыдущей неделе было 2 647. Показательным является ежесуточное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Несмотря на кратное увеличение числа пациентов с таким диагнозом, каждый день на стационарное лечение направляется не более 180 жителей региона.
"С одной стороны радует, что заболевание протекает легче, нежели при заражении штаммом "дельта". Однако абсолютное количество пациентов увеличилось в разы. На пике распространения "дельты" фиксировалось 500 случаев, сейчас эти цифры в три раза выше. Соответственно, даже если показатели госпитализации составляют 10%, то с учетом количества заболевших, это вполне сопоставимо с той нагрузкой, которая была на пике волны "дельты". Большая нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения, в том числе и по детскому населению. В последнюю неделю показатель заболеваемости среди этой группы возрос до 180%", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.
В крае увеличили детский коечный фонд для маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией, развернуто 140 коек в детских краевых больницах. Всего в 22 медицинских организациях развернуто 2 546 коек для пациентов с COVID-19, загруженность составляет 63%. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 142,тыс. человек, выздоровели около 128,5 тыс.