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Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае перестанут требовать QR-коды при посещении школ и детских садов

Коды планируется отменить со следующей недели в связи с организацией фильтров при приеме детей в образовательных учреждениях

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отменяют требования в образовательных учреждениях по предъявлению QR-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оперативному штабу начать постепенное смягчение ограничительных мер в регионе ввиду высокого коллективного иммунитета.

"При посещении образовательных организаций Хабаровска сейчас необходимо предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного. По согласованию с Роспотребнадзором, было принято решение отменить это требование ввиду организации фильтров при приеме детей в школы или детский сад. Требования к проведению термометрии и соблюдению масочного режима по-прежнему остаются", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, отмену по предъявлению QR-кодов предполагается снять со следующей недели.

Обстановка в регионе

В регионе напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. За неделю зарегистрировано 5 836 случаев, на предыдущей неделе было 2 647. Показательным является ежесуточное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Несмотря на кратное увеличение числа пациентов с таким диагнозом, каждый день на стационарное лечение направляется не более 180 жителей региона.

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"С одной стороны радует, что заболевание протекает легче, нежели при заражении штаммом "дельта". Однако абсолютное количество пациентов увеличилось в разы. На пике распространения "дельты" фиксировалось 500 случаев, сейчас эти цифры в три раза выше. Соответственно, даже если показатели госпитализации составляют 10%, то с учетом количества заболевших, это вполне сопоставимо с той нагрузкой, которая была на пике волны "дельты". Большая нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения, в том числе и по детскому населению. В последнюю неделю показатель заболеваемости среди этой группы возрос до 180%", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

В крае увеличили детский коечный фонд для маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией, развернуто 140 коек в детских краевых больницах. Всего в 22 медицинских организациях развернуто 2 546 коек для пациентов с COVID-19, загруженность составляет 63%. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 142,тыс. человек, выздоровели около 128,5 тыс.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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