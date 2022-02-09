В Хабаровском крае перестанут требовать QR-коды при посещении школ и детских садов

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отменяют требования в образовательных учреждениях по предъявлению QR-кодов вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оперативному штабу начать постепенное смягчение ограничительных мер в регионе ввиду высокого коллективного иммунитета.

"При посещении образовательных организаций Хабаровска сейчас необходимо предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного. По согласованию с Роспотребнадзором, было принято решение отменить это требование ввиду организации фильтров при приеме детей в школы или детский сад. Требования к проведению термометрии и соблюдению масочного режима по-прежнему остаются", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, отмену по предъявлению QR-кодов предполагается снять со следующей недели.

Обстановка в регионе

В регионе напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. За неделю зарегистрировано 5 836 случаев, на предыдущей неделе было 2 647. Показательным является ежесуточное количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Несмотря на кратное увеличение числа пациентов с таким диагнозом, каждый день на стационарное лечение направляется не более 180 жителей региона.