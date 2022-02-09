Более 100 объектов водоснабжения построят или модернизируют в Подмосковье за 3 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек обеспечат чистой питьевой водой в Московской области в течение трех лет в результате строительства или модернизации 100 объектов водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"В рамках реализации программы губернатора "Чистая вода" за три года в Подмосковье будет построено и модернизировано более 100 объектов водоснабжения, в том числе водозаборных узлов, станций водоочистки, водоподготовки, сетей. В результате дополнительно качественная чистая питьевая вода придет в квартиры более полумиллиона жителей Подмосковья", - говорится в сообщении.

Как уточнил Хромушин, которого цитирует пресс-служба, в этом году качественная и чистая питьевая вода начнет поступать в дома более 77 тыс. жителей региона. "За истекшие две недели блок ЖКХ выработал эффективный план работ на 2022 год, в целом понятно, как его реализовывать, в приоритете на этот год у нас - дополнительно дать чистую питьевую воду жителям городских округов: Лотошино, Можайский, Пушкинский, Солнечногорск, Талдомский. В Пушкино мы уже приступили к проектированию объектов водоснабжения. Всего в 2022 году будет введено в эксплуатацию более 30 объектов водоснабжения", - сказал Хромушин.

Он добавил, что за последние несколько лет в Подмосковье качество водоснабжения было повышено для более чем 2 млн жителей, проживающих в 48 городских округах региона. Для этого в Московской области построили и модернизировали свыше 400 объектов водоснабжения.