В Калмыкии заболеваемость COVID-19 за минувшую неделю снизилась на 30%

ЭЛИСТА, 9 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Калмыкии за прошедшую неделю снизилась по сравнению с предыдущей на 30%, сообщил ТАСС в среду руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"Мы констатируем устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость снизилась на 30%. Это говорит о том, что пик заболеваемости коронавирусом в республике уже прошли, по крайней мере, это касается Элисты и половины районов Калмыкии", - сказал он.

Подъем заболеваемости в связи с началом четвертой волны новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон", начался в Калмыкии по окончании новогодних каникул. Несмотря на наметившуюся устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости, ситуация в республике остается очень напряженной, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, отметил Санджиев, призвав население соблюдать все меры профилактики.

Ранее со ссылкой на министра здравоохранения республики Юрия Кикенова сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в Калмыкии в эту волну, связанную с омикрон-штаммом, в пять раз выше, чем в предыдущие. При этом половину всех заразившихся коронавирусом составляют дети и подростки.

По данным оперштаба на среду, в республике с начала пандемии зарегистрировано 41 921 случаев заражения (плюс 389 случаев), выздоровели и выписаны 34 345 пациентов (плюс 237 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, девять из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 796 человек.