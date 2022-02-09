На Кубани, где ликвидируют последствия паводка, прогнозируют подъем уровня рек

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные осадки в Краснодарском крае, где продолжают ликвидировать последствия паводка, которые снова могут привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сообщил журналистам в среду заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Юрьев.

"По информации Краснодарского гидрометцентра, местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - сообщил Юрьев.

Он добавил, что подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продолжают работать в режиме "повышенная готовность".

Ранее в среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что после паводка из-за осадков и обильного таяния снега в Славянском и Красноармейском районах региона остаются подтопленными 10 домов, 66 придомовых территорий, в пунктах временного размещения находится 31 человек, ликвидация последствий продолжается.

С конца января в Краснодарском крае местами шел снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег тает в горных районах края. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах, в зону подтопления попали более одной тысячи человек.