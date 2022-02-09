Под Астраханью ликвидировали отравлявшие экологию ямы с нефтеотходами

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты в рамках нацпроекта "Экология" полностью завершили экологическую реабилитацию Соколовских нефтяных ям в Приволжском районе Астраханской области, которые в течение 100 лет отравляли почву и реку Кизань. Об этом в среду на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, главный госинспектор региона в области охраны окружающей среды Сергей Смирнов.

Ямы для хранения нефтеотходов, известные как Соколовские, были созданы в начале XX века. В 1990 году их вывели из эксплуатации, но не ликвидировали. В сентябре 2020 года этот объект накопленного экологического вреда осмотрели губернатор региона Игорь Бабушкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы завершили не без сложностей процесс экологической реабилитации Соколовских нефтяных ям. <…> Основная часть ям вывезена, утилизирована, отсыпана и рекультивирована", - сказал Смирнов.

Он уточнил, что работы проводились в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология"). На эти цели было направлено 204 млн рублей, из них 97 млн - из федерального бюджета.

По данным областных властей, в результате реализации проекта площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных воздействию накопленного вреда, составит 1 га. Улучшится качество жизни 30 тысяч человек.