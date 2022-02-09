Из Северной Осетии на практику в Норильск отправится студенческий отряд из 510 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно- металлургического института (СКГМИ) в количестве 510 человек отправятся в этом году на практику в промышленную зону Норильска. Об этом ТАСС сообщил и.о. ректора вуза Игорь Алексеев.

"Ни один вуз на Северном Кавказе, да и в Южном федеральном округе не может гарантировать трудоустройство. Мы можем. Это возможно в том числе посредством существования строительных отрядов. В этом году формируем отряд численностью 510 человек", - сказал Алексеев.

На практику в структурные подразделения ООО "Норильскникельремонт" будут направлены студенты горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов.

Они будут совмещать производственную деятельность с прохождением практики с последующим трудоустройством. Минимальная зарплата студентов будет составлять 50 тыс. рублей, передовикам производства могут выплачивать до 90 тыс. рублей.

Все члены студотряда проходили строгий отбор. Одним из важнейших критериев станет досрочная сдача сессии на "хорошо" и "отлично".