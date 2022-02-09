CNN: журналисты требуют разрешения сопровождать американских военных в Европу

ТАСС, 9 февраля. Три американских новостных издания потребовали от Байдена разрешения прикомандироваться к войскам США, направленным на усиление государств НАТО в Восточной Европе.

Как сообщает телекомпания CNN в среду, в течение десятилетий американским журналистам предоставлялась возможность освещать дислокацию войск США за пределами страны. Однако на время переброски американских войск в Европу журналистам не разрешили сопровождать военных.

В письме, оказавшемся в распоряжении телекомпании, газета Military Times, онлайн-издание Task & Perpose и портал Military.com заявили, что общество "имеет право знать, как и что их военные делают, и как тратятся их [населения] налоги". "Мы призываем Пентагон немедленно начать процесс выдачи журналистам разрешений на сопровождение войск, отправленных в Европу в ответ на перемещения российских войск рядом с Украиной", - написали авторы обращения.

Письмо было направлено вслед за обращением Ассоциации военных корреспондентов и редакторов к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой о выдаче разрешений от 6 февраля.