В Красноярске открыли памятный знак в честь 300-летия прокуратуры

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Памятный знак в честь 300-летия открылся в Красноярске в среду, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"300 лет - это существенная дата. 65 работников красноярской прокуратуры отмечены государственными наградами, 111 сотрудников являются почетными работниками органов прокуратуры России, из стен прокуратуры Красноярского края выросло восемь руководителей прокуратуры субъектов России", - сообщил на церемонии открытия памятного знака заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, добавив, что сотрудники прокуратуры стоят на страже законности и охраняют общество от несправедливости.

"Россия во все времена была ведущей мировой державой. Ее могущество, значение и силу во многом, и, наверное, в решающей мере, определяли сильные государственные институты, одним из которых является прокуратура, которая на протяжения 300 лет была оком государевым", - заявил губернатор края Александр Усс.

Заместитель генерального прокурора края находится с официальным визитом в Красноярске. В среду он провел расширенную коллегию региональной прокуратуры.