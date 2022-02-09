Жители Подмосковья смогут получать документы в электронном формате на госуслугах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Система "Витрины данных" стала доступна ряду жителей Подмосковья. Данный продукт Минцифры позволяет получать документы, за которыми обычно обращаются в МФЦ, в личном кабинете на госуслугах. Об этом ТАСС сообщили в НИИ "Восход".

"Жители Подмосковья могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на портале "Госуслуги". Сделать это позволяет новый продукт Минцифры - типовое программное обеспечение "Витрина данных". <…> Администрирует "Витрину данных" подведомственный Минцифры России НИИ "Восход", - говорится в сообщении предприятия.

Исполняющий обязанности директора ФГАУ НИИ "Восход" Максим Рымар, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в рамках испытаний системы 10 пилотных отделений МФЦ Московской области обработали уже около 200 обращений от жителей, все запросы были решены успешно. Ранее при личном обращении по ряду услуг документы можно было получить только в бумажном виде и только в том МФЦ, где было подано заявление, отметили в НИИ "Восход". Теперь жители Подмосковья смогут скачать готовый документ на портале госуслуг - результат в электронном виде будет направлен в личный кабинет в доступном для скачивания формате.

"В рамках дальнейшего развития проекта "Витрина данных" у жителей Подмосковья появится возможность обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов. При дальнейших обращениях в МФЦ или органы власти для получения госуслуг предоставлять оригиналы документов не потребуется, будет достаточно электронных дубликатов. Такой механизм планируется использовать как при личном посещении МФЦ, так и на "Госуслугах". Создавать электронные дубликаты документов сотрудники МФЦ будут только с согласия заявителя", - подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас в рамках пилотного проекта система "Витрина данных" действует в МФЦ города Бронницы, "Дмитровском", "Долгопрудном", в Дубне, в городских округах Егорьевске, Пушкино, Фрязино, Шатуре, Шаховской и Щелково.