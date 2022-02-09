Поставщик товара не может отказаться от договора из-за негативного отзыва покупателя

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Негативные отзывы о продавцах в интернете не могут быть основанием для отказа поставщика от договора. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Суды учитывают, что публикации потребителем негативного отзыва о поставщике товаров или услуг в интернете представляют собой реализацию права на свободу выражения мнения и не могут служить основанием для отказа поставщика от договора", - сказал Лебедев.

Всего в прошлом году российскими судами было рассмотрено 200 тыс. дел в сфере защиты прав потребителей, 80% требований истцов были удовлетворены.