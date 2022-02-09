Гинцбург заявил о неизбежности регистрации вакцины "Спутник V" в ВОЗ

"Центр им. Гамалеи не включен напрямую в процесс регистрации в ВОЗ и в Европейском агентстве лекарственных средств, этим занимается Министерство здравоохранения России. Насколько мы знаем, все необходимые документы уже переданы, и мы вскоре ожидаем окончательное рассмотрение. Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность "Спутника V" - научный факт, подтвержденный в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах. Аденовирусная платформа, на которой основывается наша вакцина, изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин", - заявил Гинцбург.

Он особо отметил сотрудничество с Сербией в вопросе поставок и производства "Спутник V": "Мы исключительно горды нашем сотрудничеством с Сербией, в частности с Институтом "Торлак". Сербия была одной из первых стран в мире, которые использовали вакцину "Спутник V", и среди первых начала производство 2 млн доз, произведенных к этому моменту. Мы знаем, что идут переговоры о производстве в Сербии "Спутник Лайт", но пока рано раскрывать конкретные детали. Эта однокомпонентная версия "Спутник V" быстро завоевывает глобальное признание, <...> уверены, что Институт "Торлак" сможет внести значительный вклад в ее глобальное производство".

Ранее министр Ненад Попович, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, заявил ТАСС, что Сербия в ближайшее время подпишет с Россией соглашение о закупке 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Кроме того, по словам Поповича, республика хотела бы организовать на своей территории производство этого препарата, а также назальной вакцины "Спутник V".

4 июня этого года президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории республики в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.