Власти Мордовии увеличили число коек для пациентов с ковидом в полтора раза за неделю

ТАСС, 9 февраля. Власти Мордовии в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией увеличили число коек для пациентов с коронавирусом, по подсчетам ТАСС, в полтора раза за неделю. На стационарном лечении находятся более тысячи человек, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

31 января министерство здравоохранения республики сообщало, что в республике развернуто 900 коек для пациентов с COVID-19.

"Семь лечебных учреждений работают в режиме ковидных госпиталей. Развернули 1 310 коек, в стационаре лежат 1 040 человек, из них 46 детей, меньше, чем на прошлой неделе, 28 беременных женщин, 605 человек старше 50 лет", - сказала она на пресс-конференции.

Как отметил министр здравоохранения региона Олег Маркин, в пик четвертой волны пандемии в Мордовии развернули 2 780 коек. Сейчас свободными остаются 20,6% коечного фонда. Маркин пояснил, что нагрузка выросла в большей степени на амбулаторное звено, особенно на детские поликлиники. "Более 7 300 человек на амбулаторном лечении, из них более 853 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказал Маркин.

Ситуация в регионе

За минувшие сутки в Мордовии зафиксировано 506 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как в середине января выявляли 60-70 случаев в сутки. Власти Мордовии приняли решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостановить профосмотры, диспансеризацию и плановую госпитализацию взрослого населения. При этом власти усиливают амбулаторное звено.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, с 15 октября в регионе требуются ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, предприятий сферы бытовых услуг, организаций культуры и спорта. С 10 ноября ковид-сертификаты нужны для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. метров, продающих непродовольственные товары.

До 15 февраля несовершеннолетним запрещено посещать музеи, кафе, фитнес-центры, концертные залы, кинотеатры, выставки и торговые центры, а также зрелищные и иные мероприятия в качестве зрителей, отменены спортивные и физкультурные мероприятия с участием лиц до 18 лет, а спортивные мероприятия из плана региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий будут проходить без очного присутствия зрителей. Кроме того, на дистанционный режим переведены занятия по программам дополнительного образования.