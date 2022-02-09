В России на 13% выросло число бракоразводных процессов в судах в 2021 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число дел о расторжении брака через суд в 2021 в России выросло на 13%. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2021 году.

"Судами рассмотрено свыше 1 млн семейных споров - на 19% больше чем в 2020 году, при этом количество дел о расторжении брака выросло на 54 тысячи или 13%, а дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей - на 90 тысяч или на 38%", - сообщил Лебедев.

В презентации к его докладу на совещании отмечалось, что по сравнению с 2020 годом число дел о семейных спорах в судах выросло с 842 тыс. до 1,005 млн, число дел о расторжении браков - с 408 тыс. до 462 тыс., а дел о взыскании алиментов - с 236 тыс. до 326 тысяч.