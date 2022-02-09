Число заключенных соцконтрактов в Свердловской области за год выросло почти в 320 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области заключили по итогам 2021 года более 5,4 тыс. социальных контрактов, что почти в 320 раз больше по сравнению с предыдущим годом. Рост связан с началом софинансирования данного вида помощи из федерального бюджета, сообщили ТАСС в министерстве социальной политики региона.

"В 2021 году в Свердловской области заключено 5439 социальных контрактов. С 2021 года финансирование оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Свердловской области осуществляется с учетом софинансирования из средств федерального бюджета. <…> За период 2014-2020 государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 109 гражданам, в том числе: в 2020 году - 17 гражданам", - говорится в сообщении.

В частности, один из социальных контрактов был заключен в мае 2021 года с семьей Паршиных из села в Новолялинском районе более чем в 300 км от Екатеринбурга. По данным министерства, семья состоит из двух человек - матери и ребенка. Контракт был заключен для помощи в ведении предпринимательской деятельности. Заявитель в период действия контракта зарегистрировала ИП, закупила необходимое торговое оборудование, арендовала помещение и открыла в селе продовольственный магазин.

"По окончании действия соцконтракта заявитель продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, доход семьи заявителя увеличился и превысил величину прожиточного минимума, установленную в Свердловской области", - отметили в министерстве.

Социальный контракт заключается между жителем региона и управлением социальной политики. Его основная задача в том, чтобы стимулировать человека к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Помощь на основании соцконтракта в Свердловской области существует с 2014 года по нескольким направлениям: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, включая самозанятых, ведение личного подсобного хозяйства, удовлетворение текущих потребностей семьи. Срок контракта устанавливается исходя из мероприятий программы социальной адаптации, но не более 12 месяцев, сумма зависит от направления поддержки.