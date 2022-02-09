Минприроды разработает порядок подъема остатков затонувших судов

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии начало разработку нормативно-правовых документов, регулирующих подъем со дна водоемов остатков затонувших судов. Об этом в среду на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области - главный госинспектор региона в области охраны окружающей среды Сергей Смирнов.

По данным службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, в регионе на дне водоемов находятся более 180 остатков затонувших в разные годы судов. Это, по словам Смирнова, "не имеющая собственника груда металла, загрязняющая наше дно". О своем желании поднять остатки судов в области неоднократно заявляли "некие лица, которые не имеют к ним отношения, так называемые черные копатели". Они регулярно получают в службе природопользования отказ, поскольку не имеют ни отношения к остаткам судов, не предоставляют проекта подъема.

"А проекты предоставить не могут, потому что нормативная документация Минприроды, которая бы регулировала сферу поднятия остатков затонувших ранее судов, сейчас разрабатывается. Если мы строим дом, есть проектная документация, которая строго регламентирована нормативным документом. Документ, который бы регулировал сферу поднятия затонувших ранее судов, пока не существует. Мы ждем нормативного документа Минприроды, который будет регулировать процедуру подъема", - сказал Смирнов.

Он добавил, что лица, которые незаконно достают остатки судов для сдачи на металлолом, наносят ущерб экологии региона. Из-за варварского способа подъема, в частности, уродуется берег водоема, уточнил Смирнов.