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Глава ВС РФ: тяжкое обвинение не может быть достаточным основанием для ареста фигуранта

В 2021 году под арестом содержались 87 тыс. фигурантов уголовных дел

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Тяжкое обвинение не может быть единственным и достаточным основанием для ареста фигуранта уголовного дела. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Верховный суд исходит из того, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть достаточном основанием для оправдания содержания обвиняемого под стражей", - сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Всего под арестом в 2021 году содержались 87 тыс. фигурантов уголовных дел. Из них 76% обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 53% имели судимости.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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