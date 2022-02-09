Телепроект о храмах Северной Осетии выйдет в эфире телеканала "СПАС"

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Телевизионный цикл передач "Тропами Алании", посвященный православным храмам Северной Осетии, начнут показывать в эфире первого общественного федерального православного телеканала "СПАС" с 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики.

"Первый фильм цикла "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы" будет показан 12 февраля 2022 года в 00:40, его повтор запланирован на 14 февраля 2022 года в 10:30. 17 февраля 2022 года в 15:50 в эфир выйдет выпуск, посвященный Нузальскому храму. Фильм "Церковь Архангела Михаила и храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца" запланирован к выходу на 19 февраля 2022 в 23:25. Эфиры остальных выпусков цикла "Тропами Алании" далее будут демонстрироваться с периодичностью 1-2 фильма в неделю", - говорится в сообщении.

Авторский телепроект "Тропами Алании" выходит с 2018 года по заказу Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания в рамках Государственной программы "Национально-культурное развитие осетинского народа". В 2020 году в рамках подготовки к празднованию 1 100-летия крещения Алании был выпущен цикл, посвященный православным храмам Северной Осетии.