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Глава ВС РФ: больному нельзя отказать в освобождении из-за плохой характеристики в колонии

В 2021 году суды удовлетворили 54 ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Плохая характеристика администрации колонии не может быть основанием для отказа осужденному в освобождении от наказания по болезни. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"В освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного не может быть отказано на том основании, что осужденный отрицательно характеризуется администрацией исправительных учреждений или не имеет поощрений за время отбывания наказания, у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Судами в 2021 году удовлетворено 54 ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания, 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание, 63% просьб об отсрочке исполнения приговора в связи с болезнью и 46% - в связи с болезнью осужденного.

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Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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