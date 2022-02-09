Всероссийский архитектурный фестиваль "Перспектива" пройдет в Калуге в марте

КАЛУГА, 9 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Перспектива 2022" с участием представителей Минстроя РФ, ДОМ.РФ впервые пройдет в Калуге 23-25 марта. На участие в конкурсной программе поступило 90 заявок от молодых архитекторов, в том числе из Белоруссии, Южной Кореи, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава города Дмитрий Денисов.

"23 марта в нашем городе стартует всероссийский фестиваль "Перспектива 2022", который объединит молодых архитекторов и студентов архитектурных вузов со всего мира. Программа насыщенная - выступления молодых архитекторов, представителей Фонда ДОМ.РФ, Минстроя, KБ Strelka и главных архитекторов других городов, мастер-классы, практикумы и проектные семинары", - написал Денисов, добавив, что тема фестиваля этого года - "Через тернии в звезды".

Он отметил, что фестиваль продлится по 25 марта на площадке Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Состоятся два конкурса для студентов и молодых архитекторов, уже поступило 90 заявок из разных стран - от Белоруссии до Южной Кореи. Участники представят проекты преображения территории возле дома-музея ученого-биофизика Александра Чижевского, варианты благоустройства склона музея космонавтики и других территорий в Калуге. Более 10 архитектурных вузов страны презентуют концепции благоустройства прибрежной зоны Оки, разработанные по проекту "Моя река" под эгидой "НИ и ПИ Градплана Москвы".

Фестиваль "Перспектива" проводится с 2006 года преимущественно в Москве и Уфе. Его организатором является Союз архитекторов России. В Калуге мероприятие будет проходить впервые, официальными партнерами выступили городская управа, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, поддержку оказывают правительство Москвы, Московский архитектурный институт, Роскультцентр. Основная задача фестиваля - демонстрация потенциала молодых профессионалов в вопросах современной архитектуры, создания комфортной среды, благоустройства территории города.