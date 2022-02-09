Число самозанятых в Республике Алтай выросло в три раза

ТАСС, 9 февраля. Количество самозанятых жителей Республики Алтай в три раза превысило плановый показатель прошлого года и составило 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин.

"По итогам 2021 года в Республике Алтай перевыполнены значения результатов по всем региональным проектам нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В качестве примера отмечу высокую активность по регистрации самозанятых. По итогам года зарегистрировано 3,6 тысяч самозанятых граждан, плановое значение перевыполнено в 3 раза. На сегодня в Республике Алтай 4,5 тысячи граждан являются самозанятыми. По сравнению с 2020 годом численность занятых в сфере МСП увеличилась на 3,5 тыс. человек или 13%", - сказал Хорохордин в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с главами субъектов.

Помимо этого, в регионе в целом отмечается рост занятости на 5%.

По главы республики, в прошлом году региону на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" было выделено 52 млн рублей. Хорохордин отметил, что численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам года составила 31 тыс. 818 человек.

"В рамках национального проекта в 2021 году государственными мерами поддержки воспользовались около 10% субъектов МСП от общего количества", - подчеркнул глава региона.