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МИД планирует провести ряд мероприятий, приуроченных ко Дню дипломата

Его отметят 10 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России планирует провести ряд мероприятий с участием руководства ведомства в честь Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже рассказывали о том, что планируется ряд мероприятий с участием руководства министерства. Это и торжественное обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова к сотрудникам ведомства и центрального аппарата, и, конечно, наших загранучреждений. А также другие мероприятия, посвященные этому празднику", - сказала она.

Ранее Захарова сообщала, что Лавров в День дипломатического работника примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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