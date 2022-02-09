МИД планирует провести ряд мероприятий, приуроченных ко Дню дипломата

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России планирует провести ряд мероприятий с участием руководства ведомства в честь Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже рассказывали о том, что планируется ряд мероприятий с участием руководства министерства. Это и торжественное обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова к сотрудникам ведомства и центрального аппарата, и, конечно, наших загранучреждений. А также другие мероприятия, посвященные этому празднику", - сказала она.

Ранее Захарова сообщала, что Лавров в День дипломатического работника примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.