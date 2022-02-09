В Чехии с 1 марта из ограничений останется лишь обязанность носить маски

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии приступило к снятию ограничений, введенных в республике из-за коронавируса, и с 1 марта в стране обязательным будет только ношение медицинских масок в общественных местах. Об этом заявил в среду журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"С 1 марта из действующих ограничений в силе останется очень мало - практически только обязанность носить медицинские маски, - отметил политик. - Постепенно мы будем увеличивать [разрешенное] число посетителей культурных и спортивных мероприятий".

В Чехии с четверга, 10 февраля, отпадет необходимость предоставлять ковид-сертификаты при посещении ресторанов и других заведений общественного питания, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и прочих общественных мероприятий. С 18 февраля в республике будет отменено обязательное регулярное тестирование на коронавирус на предприятиях, фирмах и в учебных заведениях.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, с начала пандемии коронавирусом заразились 3 311 152 жителей. Умерли 37 612 из них.