Семьи с временной регистрацией в Петербурге смогут получать пособия на детей до семи лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургский парламент поддержал поправки в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" о выплате ежемесячных пособий для детей от 3 до 7 лет семьям с временной регистрацией в городе. Депутаты приняли документ сразу в трех чтениях на пленарном заседании.

"За - 47, воздержались - 0, против- 0, коллеги, проект принят за основу", - сообщил на заседании председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Депутаты уточнили, что размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если он ниже 12 тысяч рублей, сумма выплат составит от 50% до 100% от прожиточного минимума.

По словам Бельского, теперь поддержку смогут получить порядка двух тысяч детей. "Что касается людей, которые прописаны в Петербурге временно, это ведь наши дети, они ходят в наши школы, в наши детские сады. Это порядка 1,5 тысяч семей, которые сейчас тоже получат социальную поддержку, это порядка 2 тысяч детей", - подчеркнул он.

С 1 января 2022 года ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет распространяются на граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту пребывания в Санкт-Петербурге.