Оборудование на 500 млн рублей закупят для онкодиспансера Ставрополья в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Оборудование закупят по нацпроекту для краевого онкологического диспансера Ставрополья на сумму около полумиллиарда рублей в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Продолжается реализация регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Почти полмиллиарда рублей в этом году будет направлено на дооснащение краевого онкологического диспансера. На эти средства закупаются в том числе два медицинских линейных ускорителя и система 3D-планирования лучевой терапии, магнитно-резонансный томограф и другое медоборудование", - говорится в сообщении.

Поставка оборудования пройдет по национальному проекту "Здравоохранение". Для совершенствования оказания помощи онкобольным на Ставрополье в 2022 году откроют центр амбулаторной онкологической помощи в Ессентуках. Он станет четвертым в крае, ранее центры открылись в Ставрополе, Буденновске и Кисловодске.

"Нацпроект уже помог изменить к лучшему ситуацию в нашем здравоохранении - в плане оснащенности больниц оборудованием и транспортом, в вопросах приведения в порядок зданий медучреждений. Работа продолжается в этом году. От ответственных требую обеспечить своевременное заключение и реализацию контрактов для исполнения каждого пункта нацпроекта", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Ставропольском крае в 2022 году превысит 2,7 млрд рублей.