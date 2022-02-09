{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Врач заявил, что коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета

Эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян заявил, что люди с сахарным диабетом или ожирением находятся в группе риска по коронавирусу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие у человека сахарного диабета из-за влияния на клетки поджелудочной железы. Об этом сообщил в среду эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Ашот Мкртумян в эфире телеканала "Доктор".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе. Вот почему именно коронавирус мы обвиняем и говорим, что да, он может <...> в том числе <...> установить впервые выявленные первый или второй тип [диабета]", - сказал Мкртумян.

Он добавил, что люди с сахарным диабетом или ожирением находятся в группе риска по коронавирусу. "Диабетики, лица с ожирением составляют практически до 40-60%, по разным данным, среди этих болеющих [коронавирусной инфекцией]. Средний показатель <...> - 38,3%. Получается, что практически каждый третий, если не чаще, болеющий коронавирусной инфекцией, имеет сахарный диабет и, или ожирение", - рассказал врач.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Погранохрана Польши обещает гостеприимно принять стремящихся в страну из Белоруссии зубров
Польская погранохрана сообщила, что еще четыре зубра перешли на сторону Польши
Читать полностью