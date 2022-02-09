В Коми увеличили число инфекционных коек на 13%

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Коми дополнительно развернули 250 инфекционных коек (13%), увеличив их число до 2 207. Из них занято 1751 (79%), сообщил глава республики Владимир Уйба.

"За сутки зарегистрировано 1814 случаев ковида, вчера было 1645. Нет ни одного муниципалитета, где нет роста. Добавляем койки, так как видим, что уже на пределе по числу занятых коек. На сегодня еще 250 коек добавили, развернули 2207. Это в Коми республиканской клинической больнице, в кардиоцентре Сыктывкара, в Ухте, Княжпогосте. Занята 1751 койка, хороший разрыв между занятыми и развернутыми", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, размещенном на странице региона во "ВКонтакте".

По данным руководителя республики, на 9 февраля более 414 тыс. человек завершили иммунизацию, более 78 тыс. ревакцинировались. "Но в целом за сутки мы привили не более тысячи человек, это очень мало. Мы должны усилить вакцинацию, ведь среди заболевших 1 814 человек только 128 было привитых, из них только 29 на госпитализации, все остальные - амбулаторные больные. Среди умерших нет ни одного вакцинированного", - сообщил глава Коми.

На 9 февраля в Коми выявлено всего 118 353 заразившихся коронавирусом, из 1 814 заболевших за сутки 202 человека госпитализированы. Выздоровел 98 031 человек, умер 2 801. С 25 января приостановлена вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках за исключением экстренной и неотложной помощи. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и ряда других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. Коллективный иммунитет к ковиду в регионе составляет 73,5%.