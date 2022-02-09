Учреждения соцподдержки в Саратовской области будут работать по записи

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Учреждения социальной поддержки в Саратовской области будут принимать посетителей по предварительной записи для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки региона переходят на особый режим работы. С завтрашнего дня прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничение будет действовать до 18 февраля.

В Саратовской области суточный прирост заболевших ковидом составил 1 631, что на 144 случая больше показателя за прошлые сутки. Ранее в регионе несколько дней наблюдалась тенденция по снижению числа заболевших за сутки. Общее количество заболевших в области достигло 157 590 человек. Медики вылечили 131 579 человек, 5 424 пациента умерли от коронавируса. На стационарном лечении находятся 1 799 человек, на амбулаторном - 18 966.