В Северной Осетии выделят средства на лечение пострадавшей в Беслане, решившей продать дом

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 2 млн рублей будет направлено из резервного фонда главы Северной Осетии на лечение в одной из клиник Греции Марины Дучко, пострадавшей в теракте в школе Беслана в 2004 году, которая, чтобы продолжить лечение, решила выставить на продажу свой дом. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

После теракта Дучко периодически проходит лечение. Как сообщалось в соцсетях, лечение необходимо ей после неудачного медицинского вмешательства. Чтобы оплатить медицинскую помощь за рубежом, она выставила на торги свой дом.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло поручил правительству республики выделить материальную помощь Марине Дучко - пострадавшей в террористическом акте в средней школе №1 города Беслана, которая в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Греции. В соответствии с распоряжением правительства РСО - Алания Марине Дучко будет оказана материальная помощь в размере 1 млн 987 тыс. рублей из Резервного фонда главы РСО - Алания", - говорится в сообщении.

Поддержка Марине Дучко оказывалась и ранее. Ей была предоставлена адресная материальная помощь на восстановление здоровья за пределами России в размере 4 млн рублей, а в октябре 2021 года и в январе 2022 года по 2 млн рублей соответственно. Согласно распоряжению главы республики, в декабре 2021 года Марине Дучко также оказана материальная помощь на реабилитацию в размере более 825 тыс. рублей.

"Конечно, в центре особого внимания - люди, которым регулярно требуется высокотехнологичная дорогостоящая медицинская помощь и реабилитация. Одна из них - Марина Дучко. Хорошо знаем и понимаем ее непростую ситуацию, следим за ней и за ее лечением в клинике Греции в настоящее время. 8 февраля распоряжение о выделении Марине посильной материальной помощи отдал лично глава РСО - Алания Сергей Меняйло. Желаем Марине скорее пойти на поправку" - сказала вице-премьер региона Лариса Туганова.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.